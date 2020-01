Bass Tendenz w/ Silent-One

SILENT-ONE (From Another Mind / Intimate Silence)

ARES (From Another Mind)

DARIUS PASQUAL (Bass Tendenz)

LUKAS KAISER (Bass Tendenz)

FUCHS (Bass Tendenz)

Wir begrüßen euch zur ersten Bass Tendenz Nacht 2020. Dieses Jahr dürft ihr euch bei uns auf einzigartige und noch nie dagewesene Künstler im Bukowski freuen. Als eines der Gründungsmitglieder des From Another Mind Kollektivs ist Silent-One längst kein unbeschriebenes Blatt mehr in Stuttgart und weit darüber hinaus. Neben den FAM Label Nights in Clubs wie dem Romy S oder dem White Noise in Stuttgart, landete der damals noch Newcomer, 2016 gerade mal 1 Jahr nach seinem Debüt, einen Platz als Resident DJ im legendären MMA Club in München. Im selben Jahr gründete er bereits sein eigenes Label: Intimate Silence. Ausserdem mit am Start, der neuste Zugang im "From Another Mind-Team" Ares, zeigt und seine musikalischen skills, sowie die Gastgeber; Darius, Lukas und Fuchs natürlich auch!