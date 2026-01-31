Bassekou Kouyaté & Amy Sacko (Mali)

"Folo Djelia".

Er ist „ein Genie und der lebende Beweis dafür, dass der Blues aus Mali kommt“, sagt Taj Mahal über seinen Kollegen Bassekou Kouyate. Er ist der unumstrittene Meister an der Ngoni (traditionellen, westafrikanischen Langhals-Spießlaute), die er durch das Hinzufügen weiterer Saiten und die Verwendung von Effektgeräten international bekannt gemacht hat. Mit seiner außergewöhnlichen Fingerfertigkeit schafft er Klanglandschaften, die irgendwo zwischen Blues, Jazz und traditioneller malischer Musik liegen.

In seinem traditionellem Griot Programm „Folo Djelia“ interpretiert er die Musik seiner Eltern neu und wird dabei von seiner Ehefrau, der fantastischen Sängerin Amy Sacko, begleitet. Ein Konzert mit kammermusikalischem Charakter, das unter die Haut geht.