BASSic Instinct

Casal Quartett.

Felix Froschhammer, Rahel Späth Violine –– Markus Fleck Viola –– Sebastian Braun Cello / als Gast: Lars Olaf Schaper Kontrabass

Ein Streichquartett mit doppeltem Boden. Muss die Bratsche im Orchester häufig für Witze herhalten, wird der Kontrabass gar stiefkindlich behandelt. Dickfellig, träge, schwer zu transportieren – doch auch hier gilt: die inneren Werte zählen. Denn nicht nur im Jazz gleiten dessen Spielerinnen und Spieler am schnellsten und weitesten über das Griffbrett, gelten als wahre Pizzicato-Künstler und verleihen dem Gesamtklang die nötige Tiefe oder gar den erdigen Boden. Wahrscheinlich hätte selbst Mozart seine Kleine Nachtmusik am liebsten mit Kontrabass gehört. Emotional tief geht im wahrsten Sinne des Klangs Jaani Helanders Quintett Inner Life op. 2. Das berühmteste Werk für diese Besetzung verdankt die Musikwelt Antonín Dvoák: das Quintett G-Dur op. 77. –– Im Anschluss an das Konzert lädt der Landkreis Schwäbisch Hall zu einem Empfang ein.