Basstendenz Nacht w/ Deas

Die Bass Tendenz-Crew steht nun seit fast 6 Jahren für coolen Techno und abgefahrene Feierei. Heute feiern Sie, die eigene Clubnacht, in gewohnter Bass Tendenz - Manier. Mit Pauken und Trompeten und einem dicken Headliner! DEAS wird in der elektronischen Presse gerade hart gefeiert und von dicken Fischen, wie; Pan-Pot, Ilario Alicante, Kangding Ray oder Kevin Sanderson, um nur einige zu nennen supportet. Erweiter deine Erfahrung in Sachen Techno und komm mit; Deas, der BassTendenz Crew und uns, auf einen wilden Ritt durch die Nacht!