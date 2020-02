Basstherapie comes back !! So wie man es kennt und das mit einem saftigen Line up ;)

Es wird wieder einmal Zeit das in Reutlingen und vor allem im franz.K deftig das Tanzbein geschwungen wird.

Ordentlich Techno auf die Fresse.

Eine Nacht, neun Stunden, fünf Dj‘s die euch mit ihren harten treibenden Bässen durch die Nacht peitschen.

Denn zum ersten Mal findet die Basstherapie, die hier schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr ist, im franz.K statt.

Die Veranstaltungsreihe beherbergte schon Dj’s wie Diatek, Kevin Wesp, Knod AP, Bassatas, Schiggy, Mr. Peppers und viele mehr.

Diesesmal wird unser heiß geliebter Timo Mandl uns durch den Abend jagen.

Unterstützt wird er von vier weiteren harten Geschossen: D.N.S. vom Label Endzeit, Mirco.V von der Laboratory Techno Veranstakltunsgreihe aus Köln und Marcel Paul der Underdog vom Label FEIND.

Support gibs noch direkt aus der Schmiede Reutlingens vom Egeler

Wir freuen uns drauf euch ordentlich einheizen zu dürfen!

Timo Mandl:

Sein musikalischer Ursprung liegt in der GOA Szene in der er mit Hi-Tech/Forrest/Darkpsy und Dark Proggi aka "Zimt.Stern" und "Hyperpolytox" den Leuten schon den Kopf verdreht hat. Heute steht er für Techno aus dem Schwabenland!

Kurz : "SchwabenTECH!"

((Er ist Baujahr 83)),stammt aus dem schönen Remstal und ist ein Kind der 90´-und das hört man auch! Er skizziert seine Sets mit drückenden Bässen, marschierenden Kicks und einer Geschwindigkeit die kein Tanzbein ruhig stehen lassen!

Aus schwäbischen Klassikern wie :Ted Teclebran oder Dodokay, Ernst & Heinrich, sowie Trash Klassikern, 90´ und und und, zaubert er Momente, die jedes Set einzigartig machen!

S!CK ist Trumpf!

Als ehemaliger Resident der Stuttgarter PartyLabels: "Verspielt Verspult" und "Nacht:fug" hat er sich sehr schnell in die Herzen seiner mittlerweile enormen Fangemeinde gespielt und nur nach kurzer Zeit die ganze Szene durch seinen charmanten Techno an sich gerissen und spielte mittlerweile mit diversen Größen der Szene in den angesagtesten Clubs!

Mit viel Liebe zum Detail hat etwas erschaffen was es in dieser Art noch nicht gab - Hart aber Herzlich!! ... Verrückt!!...Unberechenbar!!...einfach S!CK!!!

Alles andere ist einfach nicht das Original!

Wenn man Techno lebt und Spaß an der Musik hat wird man ihn lieben!

D.N.S.

Mirco.V

Er kommt aus dem eher ruhigen Engelskirchen, nahe bei Köln.

Begeisterung von Elektronischer Musik konnte er schon im Kindesalter sammeln, fasziniert hat ihn Droplex, Pleasurekraft & Umek.

Im Jahr 2015 kam er dann auf den Geschmack von dreckigen & dunklem Techno.

Kurz darauf kaufte er sich seinen ersten Mixer und fing an seine ersten zehn Tracks rauf und runter zu spielen, er bekam immer mehr Spaß an der Sache und merkte schnell das das ganze Potential hat.

Der heute 19jährige begann seine noch junge Karriere im Jahr 2017. Kurz darauf gründete er die erfolgreiche Partyreihe Laboratory Techno.

Mirco hat schon einige angesagte Clubs bespielt wie das Bootshaus, Butan, Gotec, Ms Connexion & die Elektroküche.

Auch als Resident von Sector One & Into Madness steht er öfter hinterm Dj Pult und reißt die Leute mit.

Er ist sehr stolz darauf wie er sagt und sein Motto lautet " We Are One" und zwar TECHNO !!

Marcel Paul

Marcel Paul, 33 Jahre aus dem beschaulichen Dornburg, fand seine Leidenschaft für Techno schon im Alter von 15 Jahren. Vor gut 12 Jahren stolperte er über das Musikproduktionsprogramm Ableton und ab da war es um ihn geschehen. Es dauerte nicht lange und er konnte seine ersten Tracks bei einem Label releasen. Über die Jahre konnte er mit vielen bekannten Labels und Künstler der Techno Szene zusammenarbeiten. Als DJ und Live Act konnte er bereits, mit seinem unverwechselbaren Sound in vielen Clubs unserer Bundesrepubik überzeugen, 2016 sogar darüber hinaus mit einem Gig in Sofia/Bulgarien. Sein Stil lässt sich am Besten mit den Worten brutal, dunkel und treibend beschreiben.

SOUND MIT HELMPFLICHT!!!!

Egler

Newcomer Dj aus Reutlingen.

Dreckig, dunkler, harter Techno!