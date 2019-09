basta in Farbe

Ein Zuviel an Grau musste man von basta noch nie befürchten.

Beständig versorgen die fünf Jungs ihr Publikum seit Jahren mit lebensprallen Liedern und arbeiten so unentwegt an der kulturellen Kolorierung für eine „Bunte Republik Deutschland“. Dass das a cappella, also nur mit Stimmen geschieht, ist dabei fast schon Nebensache. Ganze Orchester und Bands entstehen vor den inneren Augen und Ohren des Publikums. basta nehmen das Leben ernst und humorvoll zugleich. Und was einem den einen oder anderen Tag normal und grau erschienen haben mag, das sieht man nach dem Besuch einer basta-Show: in Farbe.