Am Montag, 4. November 2024 sind alle Generationen von 16:00 bis 18:00 Uhr zum offenen Bastelangebot im Bürger- und Mehrgenerationenhaus Treff am See eingeladen. Unter der Leitung von Daria Hertkorn und Monika Hopf vom DRK Ortsverein Böblingen entstehen kreative und jahreszeitliche Bastelarbeiten.