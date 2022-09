Basteln mit Goldfolie

Inspiriert von den Werken in der Johanniterkirche, vertiefen wir das Gesehene kreativ-praktisch in unserem Atelier an der Kunsthalle Würth.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt – sagt man gemeinhin. Aber Gold glänzt überall in der Johanniterkirche: als Strahlenkranz um die Köpfe der Heiligen, als Bildhintergrund oder in der Darstellung von Schmuck. Im Atelier lassen wir unsere goldenen Dinge glanzvoll entstehen.

Gruppengröße: max. 9 Teilnehmer

Alter: ab 6 Jahren

Anmeldung unter Telefonnummer: +49 791 946 72 330 oder unter der E-Mail: johanniterkirche@wuerth.com