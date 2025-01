Bastelwerkstatt für Kinder von 5 bis 7 Jahren

Achtung, die Monster sind los! In der Stadtbücherei Schorndorf tauchen wir gemeinsam in die Welt der Monster ein. Zuerst wird das Bilderbuch „101 Monster und alles, was du über sie wissen musst!“ vorgelesen, geschrieben von Ruby van der Bogen und illustriert von Alexandra Helm, erschienen im Verlag Friedrich Oetinger GmbH. Das fantasievolle Buch erzählt, wie niedlich Monster eigentlich sind – solange sie glücklich sind! Die Kinder erfahren spannende und lustige Fakten über die Lieblingsspeisen und Eigenheiten der kleinen Kreaturen und lernen, warum Wissen das beste Mittel gegen Angst ist. Im Anschluss können die Kinder selbst kreativ werden und Monster-Kunstwerke basteln.

Eine Anmeldung ist telefonisch unter der Telefonnummer 07181 602-6006 erforderlich.