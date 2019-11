Der ausgebüxte Weihnachtsesel

Noch vier Tage bis Heiligabend. Bei Familie Gregorian hat das Vorweihnachtschaos eingesetzt.

Mira quengelt von früh bis spät, weil sie fürchtet, dass sie wieder kein Haustier zu Weihnachten bekommt, Selina schmiedet immer neue Pläne, wie sie die Verwandten dazu bringen kann, ihr diesmal keinen Wollpulli, sondern Geld zu schenken, und Mama Elli möchte die Mädchen am liebsten in ihre Christstollen-Backorgie einspannen. Da kommt die Meldung der Tageszeitung wie gerufen: „Esel aus der Lebendigen Krippe verschwunden – Mühlenhof setzt Belohnung aus!“ Ausnahmsweise sind die Schwestern sich einig: Sie müssen den Weihnachtsesel finden!

Zusammen mit Selina, Mira, Ben und ihrem Publikum macht sich die Autorin Meike Haas auf die Suche nach dem "ausgebüxten Weihnachtsesel". Bestimmt finden (oder hören) sie ein paar Spuren:

Eselsschreie, Rascheln im Gebüsch, vielleicht auch leise rieselnden Schnee... Auf jeden Fall endet die Lesung mit einem gemeinsamen Lied in vorweihnachtlicher Stimmung.

Meike Haas wurde 1970 geboren und wuchs in Biberach auf. Nach einem sozialen Jahr in Finnland studierte sie Germanistik und Philosophie in Regensburg und Wien. Im Anschluss machte sie eine Ausbildung zur Zeitungsredakteurin und arbeitete einige Jahre als Journalistin. Seit 2005 ist sie freie Kinderbuchautorin. Meike Haas lebt mit ihrer Familie in München. Eine Anmeldung ist erforderlich.