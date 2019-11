Hunderte von Romanen passen auf einen kleinen, handlichen eBook-Reader.

Das ist perfekt für die Reisezeit und für Pendlerinnen. In der Stadtbücherei können Reise- und Leselustige sich mit der notwendigen Technik vertraut machen. Seit Jahren kann man über die Stadtbücherei sogenannte eMedien wie eBooks, eAudios oder ePaper leihweise herunterladen unter www.eBibliothek-Rems-Murr.de. Doch manchmal hat die Technik so ihre Tücken. Da kann es schon einmal vorkommen, dass der eReader statt des Romantextes eine Fehlermeldung anzeigt. Oder es hapert beim Herunterladen der Programme, die zur Nutzung der eBibliothek erforderlich sind. Deshalb bietet die Stadtbücherei eine eBook-Sprechstunde an. Ziel ist es, am Gerät gemeinsam das Problem zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Die Kunden werden dabei von einer Mitarbeiterin der Stadtbücherei beraten und unterstützt. Auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen, um einen eReader auszuprobieren und gegebenenfalls auszuleihen. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wem der Termin nicht gut passt, kann in der Stadtbücherei auch ein individuelles Beratungsgespräch vereinbaren.

