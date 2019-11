Das geheime Buch vom Weihnachtsmann

Müde von der Reise mit den Rentieren schläft der Weihnachtsmann ein. Dabei rutscht ihm das rote Buch von den Knien, in dem alle Wünsche der Kinder notiert sind.

Es fällt zwischen die Pinguine am Südpol. Sie machen sich auf zu einem hohen Berg, wo sie herausfinden wollen, was hinter dem seltsamen Ding steckt, das da vom Himmel gekommen ist. In Sternenform breiten sie sich im Schnee aus und erleben, wie der Weihnachtsmann heranbraust. Erfreut, sein rotes Notizbuch wiederzubekommen,feiert er mit allen Tieren Weihnachten. Eine stimmungsvolle Geschichte nach dem Bilderbuch von Angelika Stubner.

Eine Anmeldung ist erforderlich.