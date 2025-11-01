Mit den Dachbodenkonzerten hat das Kulturhaus Schwanen ein Format geschaffen, das bewusst Nähe und Intensität in den Mittelpunkt stellt.

Statt großer Bühne geht es hier um das Unmittelbare: ein Raum, in dem Worte, Klänge und Haltungen direkt auf das Publikum treffen. Am Freitag, den 23. Januar 2026, ist der Liedermacher Bastian Bandt zu Gast und macht mit seiner aktuellen Tour Pferd & Haus Station in Waiblingen. Mitpräsentiert wird der Abend vom Stuttgarter Feierabendkollektiv.

Bandt lebt am Rande der Uckermark und ist seit vielen Jahren zwischen Clubs, Theatern und Festivals unterwegs. Seine Songs sind geprägt von poetischer Bildkraft, trockenem Humor und Melancholie. „Verwundet, fehl am Platz, virtuos und mit viel Galgenhumor“ – so klingt seine Musik, die von Liebe und Verlust erzählt, aber auch politische Fragen aufgreift und sich mit ostdeutscher Biografie auseinandersetzt. Schon mit seinem Album Trauriges Tier wurde er in den Feuilletons als einer der Liedermacher genannt, die zur Identitätsfindung einer Region beitragen – ohne sich dabei einengen zu lassen.

Mit Pferd & Haus schlägt Bandt nun ein neues Kapitel auf. Seine „Stahlsaitenweltraumgitarre“ schafft Klangräume, die über den kleinen Saal hinausweisen und dennoch nah bleiben. Die Lieder sind Trost, Ansporn und Einladung zugleich – wild, zärtlich und entschlossen.

Das Dachbodenkonzert im Schwanen bietet den idealen Rahmen dafür: nahbar, ungeschminkt und intensiv. Ein Abend wie ein Wohnzimmergespräch, voller Klang, Sprache und Haltung.