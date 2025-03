Bastian Bielendorfer: Mr. Boombasti ̶ In seiner Welt ein Superheld

Bastian Bielendorfer war ein dicker Junge mit Pagenschnitt und Sprachfehler. Ein Lehrerkind und Mobbingopfer.

Keine gu ten Startbedingungen also und trotzdem hat selten jemand aus so wenig so viel gemacht. Er ist Bestsellerautor, Comedy-Star mit ausverkauften Auftritten und er hat eine eigene TV-Show.

Wie man das schafft? Ganz einfach. Indem man seine Schwä chen zu seinen Stärken macht. Humor ist stärker als Muskeln. Und der Verstand kriegt keine Falten.

In seinem Programm "MR. BOOMBASTI – In seiner Welt ein Superheld" feuert Bastian Bielendorfer ohne Atempause zwei Stunden Vollgas-Comedy aus einer Welt ab, die in der Zwi schenzeit nicht weniger verrückt geworden ist. In der Menschen als Superhelden gefeiert werden, nur weil sie ihre Kinder un gefragt im Internet präsentieren. In der der Staat immer noch darüber diskutiert, ob die wahren Superhelden vielleicht fair bezahlt werden sollten. Eine Welt, in der die Jugend von heute die Fehler von gestern beheben muss. Auf seiner Tour durch Deutschland nimmt "Mr. Boombasti" sein Publikum mit auf eine wilde Reise durch eine Gegenwart, die von Tag zu Tag verrückter wird und der man nur auf eine Weise begegnen kann – mit einem boombastischen Lachen im Gesicht. Und wer weiß: Vielleicht entdeckt der eine oder andere Gast dabei auch die Superkraft in sich.