„Möge uns die Gelegenheit zu musizieren immer erhalten bleiben“. Getreu diesem Motto hat sich die Bastionsband mittlerweile in der Kirchheimer Szene etabliert.

So wird sie auch in diesem Jahr am 13. Dezember 2025 in der Bastion das traditionelle und mittlerweile legendäre Konzert geben.

Die schwermütige Welt des Blues und die helle, manchmal aufdringliche Welt des Rock – für die Bastionsband sind das keine Gegensätze. Im Gegenteil. Dieses Spannungsfeld ist für die sechs Musiker aus Kirchheim und Umgebung Anlass genug, diese im ersten Moment unterschiedlichen Bereiche mit einem musikalischen Spannungsbogen zu verbinden. Im Repertoire finden sich aber auch Songs aus dem Bereichen Pop und Funk. Diese werden dann teilweise auch in einer eigenen Art interpretiert und arrangiert. Wobei auch wieder neue Songs gespielt werden.

In dem Dickicht zwischen energiegeladenen Gitarrenklängen, virtuosen Saxofonsoli und melancholischen Blues-Harmonica Riffs wird die Bastionsband an diesem Abend das Publikum wieder in seinen Bann ziehen. Stimmung ist garantiert.