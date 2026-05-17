Club Bastion goes Open Air.

Die Bastionsband:

Wenn die Sonne aufgeht und die ersten Töne erklingen, ist sie wieder da: diese besondere Atmosphäre, die nur ein echter Bastions-Frühschoppen erzeugen kann. Zwischen energiegeladenen Grooves, feinfühligen Balladen und spontanen Momenten entsteht jener musikalische Funke, der Publikum und Band zu einer großen, vibrierenden Einheit werden lässt.

Freut euch auf ein Set, das Altbekanntes und Neues vereint – mit Songs aus unserer bisherigen Geschichte, liebevoll neu arrangiert, und frischen Stücken, die im Laufe des Jahres 2025 entstanden sind.

Kommt vorbei, bringt Freunde mit, lasst euch treiben – wir sorgen für ehrliche Musik, ehrliche Emotionen und jede Menge Energie auf der Bühne.

Die Bastionsband freut sich auf bekannte Gesichter, neue Besucherinnen und Besucher voller Musik, Begegnungen und Gänsehaut-Momenten.

Bastionsband – live, echt, bewegend.