Wir batiken unser eigenes T-Shirt – oder ein Top, einen Wickelrock, ein Strandtuch, Socken …

Wer hat Lust, ein eigenes T-Shirt, ein Top, ein Paar Socken… zu batiken? Zuerst denkt Ihr Euch ein cooles Muster aus, bindet mit Gummis Teile des Stoffs ganz fest ab und sucht Euch dann eine oder zwei Eurer Lieblingsfarben aus. In diese Farblösung kommt dann der Stoff, er muss eine Weile einweichen, danach wird er kräftig ausgewaschen und dann nochmals in einer Lösung eingeweicht, damit die Farbe auch nach dem Waschen im Stoff bleibt. Probiert es einfach aus und lasst Euch überraschen, was dabei herauskommt.

Bitte ein oder zwei weiße T-Shirts, Tops, Socken, Leintücher, Kopfkissenbezüge, Wickelröcke o. ä. aus Baumwolle mitbringen.

Kosten: 5 € für Farbe und Fixierer

Teilnehmer: 8 Kinder ab 7 Jahren

Leitung: Ute Calmbach und Astrid Lorenz-Kraft

Kooperation mit dem Förderverein Brücke

Anmeldung: Ute Calmbach, Tel. 07073 913542

Anmeldeschluss: Freitag, den 08.06.2018