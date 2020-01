Batman und seine Gegner

Batmans Gegner wollen keine freie Gesellschaft, sie wollen die Gesellschaft in ihren Grundzügen erschüttern, zerstören und die Menschen beherrschen. Aber was sind Joker, Scaregrow und der Pinguin für Typen? Spätestens seit „Joker“ in die Kinos kam ist klar: Joker ist selber ein zerbrochener Mensch und wir sehen im Film und leider auch aktuell in unserer Gesellschaft die katastrophalen Folgen, wenn Menschen sich systematisch diskriminiert, belächelt, ausgelacht und ausgeschlossen fühlen. Im Vortrag werden Auswege und gesellschaftliche Alternativen diskutiert, wie ist eine freie Gesellschaft für alle möglich sein kann, in der niemand abgehängt wird. Referenten: Dominik Rehermann & Jakob Müller, Co-Referent: n.n.

Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Von Hogwarts nach Wakanda-Staffel 2. Eine Reise zu Demokratie und Werten in modernen Mythen“ in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung BW.

Das Café des Merlin hat ab 10 Uhr geöffnet, es wird ein kleines Frühstück angeboten.

blog.merlinstuttgart.de/hogwarts

Vortrag und Diskussion