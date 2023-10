Ohad Naharin Choreografie

Batsheva Dance Company & Ariel Cohen Co-Choreografie

Laurie Anderson, Philip Glass, Arca, Maxim Waratt Musik

Gadi Tzachor Bühne

Eri Nakamura Kostüme

Avi Yona Bueno (Bambi) Licht

Maxim Waratt Sound Design

Batsheva Dance Company

Zum ersten Mal seit langer Zeit kommt die Batsheva Dance Company wieder nach Deutschland, das Leuchtfeuer des israelischen Tanzes, das so viele spannende Choreografen in die Welt hinausschickt. Ihr Spriritus Rector ist Ohad Naharin, Erfinder der Gaga-Methodik. Sein neuestes Werk »Momo« sorgt sich um den Verlust des Individualismus: Faszinierend bewegt sich eine Gruppe aus geschmeidigen, starken Männern, wie gerne möchte man Teil dieser harmonischen Einheit sein. Wie eigenwillig sieht dagegen die andere, zweite Gruppe aus. Schräge Typen in komischen Kostümen tanzen lässig oder herausfordernd, jeder auf seine eigene Weise. Sie suchen das freie Spiel, den Riss in der Matrix – aber ohne je direkt auf diese Lebenskünstler einzuwirken, beherrscht die Männergruppe immer stärker die Bühne, unterdrückt in ihrem perfekten Gleichklang alles, was sich anders gibt oder Grenzen überschreitet. Das Kapitulieren vor dem Druck der Gruppe, das Sich-Fügen und Assimilieren ist ein brandaktuelles Thema. Naharin zeigt es in beklemmenden Bildern und in einer Atmosphäre trauriger Schönheit.

Gewählt hat er dazu Musik über eine Katastrophe, Songs aus dem Album »Landfall« von Laurie Anderson und dem Kronos-Quartett. Dort schildern hypnotische Klangskalen die Zerstörung durch den Hurricane Sandy. Zwischen Klassizismus, Minimal Music und stillen Meditationen beklagt Anderson in ihren Texten den Verlust der Erinnerungen, warnt vor dem selbst verursachten Untergang der Menschheit.