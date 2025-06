Battery gründete sich 1990 und veröffentlichte neben diversen EP´s und Complitations auch für die Szene bahnbrechende Alben wie Until The End (1996) oder das bislang letzte Release Whatever It Takes (1998).

Sie war von 1990 an sehr aktiv und tourte über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Male sowohl durch die Vereinigten Staaten als auch durch Europa.

Die letzte Single der Band stammt aus dem Jahr 2017 mit dem Song My Last Breath.

Mit ihrer rohen Energie und ihren kompromisslosen Texten haben Battery die Hardcore-Szene maßgeblich geprägt.