Battle Beast - European Tour 2025

Filharmonie Filderstadt Tübinger Straße 40, 70794 Filderstadt

Majestica - Dominum - Battle Beast.

Die finnische Band Battle Beast hat eine massive 35-Shows umfassende Europatournee als ersten Teil ihrer bevorstehenden Welttournee angekündigt. Mit einem Paukenschlag am 17. Oktober in der Inselpark Arena in Hamburg, der bisher größten deutschen Headline-Show, geht die Tournee bis Mitte Dezember weiter.

Um das ganze melodisch abzurunden, freut sich die Band, Deutschlands Metal-Sensation Dominum als Special Guest und Schwedens aufstrebende Power-Metal-Kraft Majestica als Eröffnungsact willkommen zu heißen.

