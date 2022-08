Jeremy Loops war auf jeder Stufe seiner Karriere ein Star auf der Bühne. Am Anfang hatten die Auftritte in seiner Heimatstadt Kapstadt Kultstatus.

Jede*r wollte ihn sehen, wenn er mit seiner Gitarre, der Mundharmonika und der Loopstation wirklich alle Konzerthäuser mit Stimmung füllte.

Als nächstes stieg er mit seinem Debütalbum „Trading Change“ an die Spitze der südafrikanischen Charts und wurde im Anschluss zum meist gestreamten Südafrikaner. Nicht schlecht für einen studierten Wirtschaftswissenschaftler, der eigentlich als Finanzberater einen Haufen Geld verdienen wollte. Stattdessen wurde aus Loops ein engagierter Umweltschützer, der mit seiner zweiten Platte „Critical As Water“ zum Schutz der Meere aufrief und gleichzeitig seinen internationalen Durchbruch mit seiner Tour zusammen mit den Twenty One Pilots und einer ausverkauften Show in Londons O2 Academy Brixton feierte. Seine Singles wie „Waves“ oder „Gold“ sind weltweit auf jeder Radio-Playlist vertreten. Dabei hat sich bis heute doch gar nicht viel geändert. Ja, er ist jetzt mit einer Band unterwegs. Aber ansonsten verfängt sich sein unwiderstehlicher Genremix in jedem Gehörgang: moderner Folk mit urbanem Charakter und sanfte Balladen wechseln sich mit kraftvollen Stadion-Hymnen zum Mitsingen ab, HipHop und Rap gehören ebenso ins Repertoire wie poppige Sommerhits. Bei Jeremy Loops wird das, zusammen mit seinem energischen Engagement auf der Bühne, allabendlich zu einer Party.

Zuletzt erschien mit der EP „Souvenirs“ ein kleines Schmuckstück, auf dem sich Loops einen alten Traum erfüllte: Er nahm den Track „This Town“ mit der legendären A-capella-Combo Ladysmith Black Mambazo auf. Jetzt arbeitet er an seiner neuen dritten LP. Im Sommer kommt Loops auf Open-Air-Tour, jetzt hat der Südafrikaner bestätigt, dass er im Herbst noch eine Clubtour drauflegt.