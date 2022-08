Seit fast zwei Jahrzehnten ist es die wuchtige Mischung aus traditionellen Hardrock-Einflüssen und Emotionalität, die BLACK STONE CHERRY spektakulär macht.

Am 25. November geben die US-Amerikaner ihre Visitenkarte im Stuttgarter LKA Longhorn ab.

Das Quartett aus Edmonton, einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Kentucky, vereint harten Südstaaten-Rock und mitreißende Gitarrenriffs mit zeitgemäßer Energie. Seit ihrem dritten Album „Between The Devil & The Deep Blue Sea (2011) erzielen sie internationale Charterfolge, die mit „The Human Condition“ weiter untermauert wurden. Ihr 2020er-Werk bedeutet für die Band einen Aufbruch: Es ist das erste Album, das im bandeigenen Monocle Studio aufgenommen wurde. Außerdem haben BLACK STONE CHERRY die Songs erstmals nicht live, sondern Track by Track eingespielt – was deren enormer Dringlichkeit aber keinen Abbruch tat. Ganz im Gegenteil: Sie kommen in sämtlichen musikalischen Aspekten ausgebuffter, erfahrener und fokussierter daher. Wobei das programmatisch betitelte „The Human Condition“ die aktuelle Weltlage rund um die Pandemie und ihre Auswirkungen auf das soziale Gefüge auf geradezu prophetische Weise betrachtet. So beginnt der erste Song „Ringin’ I‘m My Head“ mit der Textzeile „People, people, your attention please, I need to tell all y‘all about a new disease“ – ein kraftvoller Auftakt für eine gesellschaftliche Analyse, die aber niemals den Rock vergisst. Quelle: Music Circus Concertbüro