Überaus erfolgreiche Headlinetouren durch Europa, Konzerte in Russland und Asien, Nordamerikatourneen als Support von Größen wie Sabaton, Kamelot, Delain und Leave’s Eyes sowie zahlreiche Festivalauftritte in aller Welt: Der „Bringer Of Pain“-Tourzyklus hat die finnischen Heavy Metaller BATTLE BEAST in Ecken des Globus‘ spielen lassen, von denen andere Bands lediglich träumen können. Nachdem sie rund 200 Shows gespielt hat, befindet sich die Band nun wieder im Studio, um ihr fünftes, noch unbetiteltes Album aufzunehmen.

Frontbiest Noora Louhimo kommentiert: „Das BATTLE BEAST hat sich ein schillerndes neues Aussehen verpasst, das wir euch voller Stolz vorstellen möchten. Mit unseren neuen Songs, die theatralischer und mächtiger als jemals zuvor sind, werden wir unsere Fans in brandneue, ungeahnte Höhen katapultieren, sowohl emotional als auch musikalisch. Dieses kommende Kapitel müsst Ihr einfach live erleben!“

Als Support auf dieser rund sechswöchigen Tour sind die ebenfalls aus Finnland stammenden Modern Power Metaller Arion mit an Bord. Sie werden vor allem Songs ihres brandneuen Zweitwerks „Life Is Not Beautiful“ auf die Bühne bringen.