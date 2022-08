Der 24-jährige Multimedia-Star (2,5 Mio. Instagram Follower / 1,5 Mio TikTok Follower + 13,9 Mio. Likes, 147 Mio. Aufrufe bei YouTube und Bestseller-Autorin der „Bitch-Bibel“) läutet mit „EURE MAMI“ eine neue Ära ein!

Fans von Katja Krasavice dürfen sich den Januar 2021 rot im Kalender anstreichen, denn dann erscheint das neue Album „Eure Mami“. Im September 2022 folgt die Tour zum Album.

Die Konzertbesucher dürfen sich auf einiges gefasst machen, denn Katja lag währen der Corona-Pandemie nicht auf der faulen nackten Haut, sondern hat an ihrem neuen Werk gearbeitet. Das neue Tourkonzept wird krasser, größer und schöner.

Mega guten Nachrichten für alle Ticketinhaber der verlegten BO$$ Bitch Tour: die Tickets behalten trotz Preisdifferenz für die neuen Termine in den größeren Locations ihre Gültigkeit.

Katja ist eine der erfolgreichsten Social-Media-Stars im deutschsprachigen Raum. Wo die 24-jährige auftaucht, steigen Blicke und Thermometer, trifft blanke Provokation auf Kunst. Zwischen 2,5 Mio. Followern auf Instagram, 13,9 Mio. Likes auf TikTok und über 147 Mio. Aufrufen auf YouTube, hinterlässt die gebürtige Tschechin jetzt auch durch HipHop-Banger offene Münder und Augen: Das erste Ablum „BO$$ Bitch“ schoss direkt auf Platz 1 der Charts, auch ihre Singles erreichten Höchstplätze und und generierten über Nacht über 43 Mio. Spotify-Streams. Mit ›EURE MAMI‹ (VÖ: 29.01.21 via Warner Music) legt sie nun das zweite Album vor – und bringt dieses im Herbst auf Tour durch mehrere Städte in Deutschland und Österreich.

Fast nebenbei, so scheint es, hat sie ihre Autobiografie „Die Bitch Bibel“ veröffentlicht, in der sie erstmals von ihrer dramatischen Jugend erzählt – und avancierte über Nacht zur Bestseller-Autorin.

Bereits seit 2014 mit Kameras, Views und sozialen Medien vertraut, kennt sich Katja Krasavice wie keine andere mit darstellender Unterhaltung aus. Ob freizügig, verführerisch oder gar gänzlich hüllenlos, spielt spätestens seit ihren Chartshits keine große Rolle mehr: Katja Krasavice weiß um ihre Stärken, setzt mit ihren Alben ›BO$$ BITCH‹ und „EURE MAMI“ u.a. auch zum Frontalangriff gegen Hater und Kritiker an – eine Kampfansage gegen all die Missgönner des Internet-Stars. Die Queen of Bitches weiß: Egal ob du eine Nonne oder eine Schlampe bist: Steh zu dir – dann gehört dir die Welt.

„EURE MAMI-Tour 2021“ wird mehr als nur ein „One Night Stand“ – die Konzertabende werden zum Erlebnis! Seid dabei, bei der großen Live-Tour einer der beeindruckendsten und sinnlichsten Attraktionen des Social-Media-Zeitalters.