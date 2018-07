Battle of Sexes

Die Weltranglistenerste im Tennis zu sein, dass ist für die meisten der Höhepunkt der Karriere, doch für Billy Jean King ist es nicht so. Sie empfindet nämlich mehr für ihre Vertraute Marilyn und setzt sich deshalb für die Gleichberechtigung für Frauen ein. Bobby Riggs hingegen hat seine Höhepunkte schon hinter sich und kämpft nun mit einer Spielsucht. Außerdem denkt er ganz anders über das Thema Gleichberechtigung als Billy. In der Öffentlichkeit stoßen sie bei einem Tennismatch aufeinander, das als "Battle Of The Sexes" in die Geschichte eingehen soll.