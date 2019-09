Let the games begin! Bei unserer neuen Veranstaltungsreihe – „Battle of the Fachschaften“– geht’s ums Eingemachte. In acht Disziplinen treten die Fachschaften Heidelbergs mit ihren Teams gegeneinander an und beweisen ihre Skills und Teamfähigkeit. Dem Siegerteam winken neben Ruhm, Ehre und einem glänzenden Wanderpokal auch eine Fachschaftsparty in der halle02!

Ob Uni, SRH oder Hochschule – alle Heidelberger Fachschaften sind dazu aufgefordert, ins Rennen um die krasseste und coolste Fachschaft zu steigen. Aber halt, gesucht sind nicht nur Partymacher, es wird auch Geschicklichkeit und Schnelligkeit benötigt, um die Disziplinen zu meistern. Hinter den verschlossenen Türen der Vorlesungssäle wird nicht nur fleißig für Medizin, Politik & Geografie gebüffelt, sondern auch an der ausgefeiltesten Technik fürs Bobbycar-Rennen gearbeitet. Und wie stapelt man eigentlich am geschicktesten einen Bücherturm? Welche Talente schlummern in den Teammitgliedern und was hat es eigentlich mit Power-Point-Karaoke auf sich?

So viel sei verraten: es wird ein heißer Kampf und am Ende kann nur eine Fachschaft siegen. Seid dabei zum ersten „Battle of the Fachschaften“– Wintergames-Edition!