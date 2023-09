"Erntedankgerichte aus der Alamannenküche": Am Freitag, 20. Oktober, findet von 17-20 Uhr im Alamannenmuseum wieder ein Kochkurs in Kooperation mit dem "Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung Ostalb" unter der Leitung von Angelika Dörrich und Hariolf Neukamm statt. Herbstliches aus der Alamannenküche: Dazu verwenden wir Getreide und Pflanzen wie Gemüse, Kräuter und Obst- aus dem alamannischen Nutzgarten, sowie Wildpflanzen, Pilze und Früchte aus Wald und Wiesen. Die Verarbeitung und Zubereitung der Speisen erfolgt im Sinne des frühgeschichtlichen Kochens. Erfahren Sie bei einer themenbezogenen Führung Wissenswertes über die Alamannen und genießen einen Kurs der besonderen Art in der Museumsatmosphäre.