Bau- und Immobilienmesse Reutlingen

Bei der "Bau- und ImmobilienMesse" stellen rund 50 Anbieter ihre Produkte und Dienstleistungen "rund um's Haus" vor.

Die Publikumsveranstaltung ist somit die ideale Plattform für Neubau- und Immobilieninteressenten sowie Renovierer und Sanierer, um Informationen aus erster Hand zu bekommen. Der Bau- und Energiebereich präsentiert dem Hausbesitzer neueste Entwicklungen zu Renovierung, Sanierung und Modernisierung. Der Immobilien- und Neubaubereich gibt einen umfassenden Überblick über den regionalen Markt und richtet sich gezielt an den vorwiegend privaten Interessenten für An- und Verkauf, An- und Vermietung, Neubau, Kapital und Finanzierungsberatung.