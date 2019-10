Seit Bausa 2017 sein Debütalbum „Dreifarbenhaus“ veröffentlichte, überrollte er förmlich die deutsche Hip-Hop-Landschaft. Spätestens seine – als erster deutscher Rap-Track überhaupt – 2018 Diamant-ausgezeichnete Über-Single „Was du Liebe nennst“ katapultierte den Rapper aus Bietigheim-Bissingen auch international auf die Landkarte, zuletzt eindrucksvoll unterstrichen durch seine Kollaboration mit USMegaproducer Diplo für dessen Track „Baui Coupé“.

Nun steuert das Baui Coupé die nächste Station an: Am 31.05. erscheint das zweite Studioalbum „Fieber“ von Bausa, angeführt von der neuen Single „Mary“. Kenner der Materie wissen: wenn Rapper von „Mary“ sprechen, kann es um eine Frau gehen, muss es aber nicht. Das alles ist nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, was Bausa für dieses Jahr noch in der Pipeline hat. Im Winter gibt’s dann endlich auch wieder eine neue Runde Baui live!