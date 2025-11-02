Bauchladentheater zum Mitmachen mit Günter Weißkopf

Für die ganze Familie.

Aus dem Bauchladentheater von Günter Weißkopf quellen Märchen und Geschichten aus aller Welt hervor. Kleine Märchenfreunde dürfen sich dabei nicht nur auf wohlbekannte Erzählungen freuen, sondern bei gemeinsam entwickelten Geschichten auch kräftig selbst mitmachen und kreativ werden. Dabei wird alles zu Figuren und Requisiten, was Günter Weißkopf gerade in die Hände fällt. Mithilfe von Alltagsrequisiten wird so die lebendige Welt der Geschichten kreativ zum Leben erweckt.

Peter Weißkopf ist pensionierter Pädagoge mit Ausbildung in Darstellendem Spiel. Er wurde in Dombühl geboren, wo er die ersten 20 Jahre seines Lebens verbrachte. In Rothenburg ist Peter Weißkopf mit seinem Bauchladentheater nun zum ersten Mal zu Gast

Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltung zweimal stattfindet. Am Sonntag, 2. November 2025 um 13:30 Uhr sowie am Montag, 3. November 2025 um 18 Uhr.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Formates "Rothenburger Märchenzauber" statt. Unsere Broschüre mit dem Gesamtprogramm des "Rothenburger Märchenzaubers" erhalten Sie direkt hier.