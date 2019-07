Bauen mit Holz

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg mit proHolz BW GmbH

Wir laden Sie recht herzlich im Rahmen unserer Ausstellung "Triple Wood - nachhaltige Holzbaukultur im Alpenraum: Sieben mal sieben gute Beispiele aus den Anrainerstaaten" zu drei Fachvorträgen ein:

Jeannette Jäger stellt das Prinzip der Kreislaufwirtschaft ("Cradle to Cradle") vor und beleuchtet dabei die wichtige Rolle des Holzbaus für nachhaltiges Bauen und Wohnen. Anschließend werden zwei Leuchtturmprojekte des Hochhausbaus in Holzbauweise präsentiert: das bereits fertiggestellte Hochhaus „Skaio“ in der Stadtsiedlung der BUGA, sowie der sich noch im Bau befindende 14-Geschosser „Carl“ in Pforzheim.

Programm:

• 15:30-16:00 Uhr: Jeannette Jäger, Beraterin für Nachhaltigkeit und Transformation, C2C

• 16:00-16:30 Uhr: Dipl.-Ing. Anders Übelhack, ZÜBLIN Timber GmbH, „10-Geschosser SKAIO“, Bundesgartenschaugelände, Heilbronn

• 16:30-17:00 Uhr: PW. Schmidt Architekten, „Carl“- Holzhybrid 14-Geschosser Hochhaus, Pforzheim

Die Vorträge finden auf der Ausstellungsfläche des Treffpunkt Baden-Württemberg im Fruchtschuppen statt.