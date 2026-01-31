Rund 100 Aussteller aller Gewerke und mehr als 30 Vorträge und Bauvorführungen – die bereits 25. Bauen, Wohnen & Renovieren Ausstellung hat für ihre Besucher ein umfangreiches Angebot und Rahmenprogramm zu bieten.

Von Samstag, 21. März bis Sonntag, 22. März 2026 lädt sie in unser redblue nach Heilbronn ein.

Neben der Arbeit ist Wohnen eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Ein eigenes Haus zu bauen, eine Wohnung kaufen, die eigenen 4 Wände sind der Lebenstraum der meisten Deutschen. Die Erfüllung dieses Traumes stellt die meisten Besucher vor viele Fragen, sei es wirtschaftlicher oder organisatorischer Art. Hier ist die Bauen, Wohnen & Renovieren seit vielen Jahren die hilfreiche Adresse, um rasch an Infos zu kommen und somit Zeit und Geld zu sparen. Diese Entscheidungshilfe wird gerne in Anspruch genommen, wenn es darum geht, den eigenen Wohntraum zu verwirklichen. Zwei Tage lang profitiert der Bau- und Kaufinteressierte von der Informationsvielfalt der Messe.​