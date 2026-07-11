Fränkische Nachrichten lädt ein zur Messe Bauen, Wohnen & Renovieren in der Tauber-Franken-Halle Königshofen.

Regionale Aussteller

Spannende Fachvorträge

Das Taubertal bekommt in Kürze eine neue Plattform für alle, die bauen, modernisieren, renovieren oder ihre eigenen vier Wände neu gestalten möchten: Mit der „FN – Bauen, Wohnen & Renovieren“ feiert am Samstag, 7. November, und Sonntag, 8. November, in Königshofen eine Bau- und Wohnmesse in der Tauber-Franken-Halle ihre Premiere. Zahlreiche Fachbetriebe, Dienstleister und Hersteller wollen an den beiden Messetagen von 9.30 bis 16 Uhr aktuelle Produkte, Ideen und Lösungen rund ums Eigenheim präsentieren. Veranstalter sind das Medienhaus Fränkische Nachrichten und MAX Events.

Der Schwerpunkt liegt auf Themen, die für viele Hausbesitzer besonders aktuell sind: energetische Sanierung von Altbauten, moderne Heiztechnik und regenerative Energien. Aber auch die Bereiche Finanzierung, Einrichtung, Fliesen, Handwerk, Renovierung und Wohnen sollen auf der Messe ihren Platz finden. Besucher können sich direkt bei Fachleuten informieren, Angebote vergleichen und Anregungen für eigene Bau- oder Modernisierungsvorhaben mitnehmen.

Guter Branchenmix macht den Reiz aus.

Nach Angaben von Silas Birk vom Veranstalter MAX Events aus Heilbronn haben bislang 15 Aussteller verbindlich zugesagt. Mit dem Ende der Sommerferien und dem näher rückenden Termin rechnen die Organisatoren mit weiteren Teilnehmern.

Der geplante Branchenmix reicht von regionalen Handwerksbetrieben über Anbieter aus den Bereichen Energie, Sanierung und Wohnen bis hin zu überregional tätigen Unternehmen. Besonders im Blick stehen dabei auch mehrere deutschlandweit bekannte Fertighaushersteller. Für Besucher soll genau diese Mischung den Reiz der neuen Messe ausmachen: kurze Wege zu regionalen Ansprechpartnern einerseits, neue Impulse und große Produktvielfalt andererseits.

Erfahrung und Unterstützung vor Ort.

Silas Birk freut sich auf die Premiere. Die Agentur verantwortet die größte Messe zu den Themen Bauen und Wohnen in Süddeutschland in Heilbronn und kennt Tauberfranken durch die jährlich stattfindende Bildungsmesse in der Stadthalle in Lauda. Deshalb hält man die Region für gut geeignet für das neue Format. „Die Besucher erhalten zahlreiche Informationen und werden ihren Spaß bei der Messe haben“, ist er überzeugt.

„Die Premiere der FN – Bauen, Wohnen & Renovieren ist eine hervorragende Gelegenheit für regionale Unternehmen aus den Bereichen Bauen, Sanieren, Energie und Wohnen, ihre Kompetenz, Produkte und Lösungen einem interessierten Publikum zu präsentieren. Gerade bei Vorhaben rund um das eigene Zuhause suchen die Menschen den persönlichen Austausch und verlässliche Ansprechpartner aus ihrer Region“, sagt Marco Kraus, Leiter der FN-Mediavermarktung. „Als Fränkische Nachrichten werden wir die Messe mit all unseren Medienkanälen aufmerksamkeitsstark begleiten und für einen großen Besucherandrang sorgen. Für die Aussteller bietet sich so die Chance, ihre regionale Verbundenheit zu zeigen, neue Kontakte zu knüpfen und nachhaltig sichtbar zu werden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den teilnehmenden Unternehmen eine informative und attraktive Messepremiere in Königshofen zu gestalten.“

Spannendes Rahmenprogramm geplant

Auf eine gute Messe freut sich auch Bürgermeister Dr. Lukas Braun. „Mit unserer zentralen Lage und der guten Anbindung an die A 81 schaffen wir beste Bedingungen für Aussteller und Besucher. Die Tauber-Franken-Halle mit Außengelände ist dafür optimal geeignet.“

Neben den Ausstellungsständen soll ein Rahmenprogramm für zusätzliche Anziehungskraft sorgen. Geplant sind Fachvorträge, Mitmachangebote, handwerkliche Vorführungen, Messeangebote und Gewinnspiele. Zahlreiche Vorträge zu Bauen, Wohnen und Immobilien ergänzen das Programm. Die Sparkasse tritt als Premium-Partner auf und informiert an ihrem Messestand schwerpunktmäßig über das „Daheim-Programm“, wie Thomas Landwehr von der Sparkasse Tauberfranken mitteilt. „Im Rahmen von ESI, der Energie-Spar-Initiative der Sparkasse, erhalten Besucher mit dem Daheim-Programm anhand verschiedener Beispiele von Experten der Sparkasse konkrete Orientierungshilfen und Finanzierungsbeispiele, wie man sein Zuhause durch energetische Optimierung, Digitalisierung und Instandhaltungsmaßnahmen fit für die Zukunft machen kann.“ Ergänzend dazu sei bereits ein Fachvortrag in Vorbereitung, der für alle Besucher offen ist.

Ideale Plattform zum Informieren.

Die erstmals stattfindende Fachmesse ist für Steffen Heßlinger, Vertriebsleiter beim Stadtwerk Tauberfranken, „eine ideale Plattform, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen und praxisnahe Lösungen rund um energieeffizientes Bauen und Sanieren vorzustellen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die Energieberatung sowie die Baubegleitung bei Sanierungsprojekten, aber auch unsere Angebote für Strom und Gas.“ Besucherinnen und Besucher erhielten wertvolle Informationen zu Fördermöglichkeiten für ihr neues Zuhause. „Als regionaler Energieversorger möchten wir unsere Kunden bei der energetischen Sanierung und Modernisierung ihres Zuhauses kompetent begleiten“, so Steffen Heßlinger.

Die Veranstalter blicken der Premiere zuversichtlich entgegen. Für Bauherren, Eigentümer, Modernisierer und alle, die ihre Wohnräume verändern möchten, soll die Messe „FN – Bauen, Wohnen & Renovieren“ in Königshofen damit zu einem neuen Treffpunkt werden – informativ, praxisnah und mit vielen Ansprechpartnern direkt vor Ort.