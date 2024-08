Manga Day 2024 – Alles rund um Mangas an drei Locations in Ebersbach Stadtbibliothek, Kinder- und Jugendzentrum E3 und Bücher tun Gutes e.V. bieten am Manga Day 24 kostenlose Leseproben zum Mitnehmen und an allen drei Orten spezielle Veranstaltungen rund um das Thema Manga an

Veranstaltungsort

10 – 12 Uhr: Stadtbibliothek: Japanische Schriftzeichen schreiben und etwas über ihre Bedeutung erfahren 12 – 14 Uhr: Bücher tun Gutes-family ( Kinderbuchladen im Bahnhof Ebersbach ): Masken basteln, die an Manga-Figuren erinnern 14 – 17 Uhr, Kinder- und Jugendzentrum E3: Selbst Mangas zeichnen im Manga Workshop