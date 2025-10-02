Bauern- und Wochenmarkt

Innenstadt Herbrechtingen 89542 Herbrechtingen

Der Markt besteht derzeit aus rund 15 Beschickern und besticht durch sein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Angebot mit vielen Bioprodukten.

