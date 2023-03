Baumbegegnungen am heutigen Tag des Baumes

Jedes Jahr wird von der „BAUM DES JAHRES – Dr. Silvius Wodarz Stiftung“ und dem Fachbeirat „Kuratorium Baum des Jahres“ der Baum des Jahres bestimmt.

In 2023 ist es die Moor-Birke. Die Kurverwaltung Bad Mergentheim bietet allen Kur- und Gästekarteninhabern eine „Baumführung zum Tag des Baumes“ an. Die Interessierten treffen sich an der Fontäne am Haus des Gastes, wo sie von einem Landschaftsgärtner der Kurverwaltung in Empfang genommen und während des anschließenden Rundganges viel Wissenswertes über Bäume erfahren werden.

Im Kur- und Schlosspark lassen sich manche seltene und kostbare Arten entdecken. Anmeldung erbeten unter Tel. 07931 / 965-0.

Maximalteilnehmerzahl: 20 Personen.