Baumbegegnungen Nur für Kur- und Gästekarteninhaber

Mit einem Landschaftsgärtner durch Teile des Kur- und Schloßparks. Die Interessierten treffen sich um 15.00 Uhr an der Fontäne am Haus des Gastes, wo sie von einem Landschaftsgärtner der Kurverwaltung in Empfang genommen und während des anschließenden Rundganges viel Wissenswertes über Bäume erfahren werden. Im Kur- und Schlosspark lassen sich manche seltene und kostbare Arten entdecken. Nur für Kur- und Gästekarteninhaber.