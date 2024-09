Baumesse 2024 in der Strudelbachhalle Weissach

Am 30.11.2024 veranstalten wir von 11:00 - 17:00 Uhr in der Strudelbachhalle unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Weissach und Firma Sander Elektrische Anlagen GmbH in Weissach die Baumesse.

Hier finden Sie alle Informationen rund ums Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen an einem Ort. Zahlreiche kundige Aussteller präsentieren auf der Baumesse in Weissach die neusten Trends und Themen rund ums Haus, Bauen, Modernisieren, Renovieren und Energie Sparen und geben reichlich Tipps und Anregungen, damit Sie das eigene Zuhause von der Planungsphase bis zur Fertigstellung wohnlich und dennoch fachgerecht gestalten können. Abgerundet wird die Baumesse Weissach von einer Vielzahl an informativen und kostenlosen Fachvorträgen.

Der Eintritt für Besucher ist kostenfrei.

Alle weiteren Informationen folgen in Kürze.

Weitere Informationen: https://pm-event.de/baumesse2024_1.html oder info@pm-event.d