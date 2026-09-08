Schon ganz bald werden es 20 deutsche Städte sein, in denen wir eine Original Baumesse ausrichten.

Die Ehre, als 20. Mitglied in den Kreis der Baumesse-Städte aufgenommen zu werden, wird vom 9. bis 11. Oktober 2026 Tübingen zuteil. Dann findet auf dem dortigen Festplatz an der Europastraße die Premiere der Baumesse Tübingen statt. Das großzügige Areal – zentral gelegen, mit Blick auf das Schloss Hohentübingen – bietet ideale Bedingungen für ein attraktives Messeerlebnis mit mobilen Messehallen und großem Freigelände.

Tübingen wird – neben Pforzheim und Heidelberg – die dritte Baumesse-Stadt in Baden-Württemberg werden. Die Region gilt als besonders wirtschaftsstark und ist innovativ und zukunftsorientiert. Das wird besonders deutlich an der Vorreiterrolle, die Tübingen in Sachen Energiewende einnimmt. Deshalb wird ein Schwerpunkt der Baumesse Tübingen auf Themen wie Solarenergie, Photovoltaik und Wärmepumpen liegen.