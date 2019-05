Baumklettern für Kinder

Die Bäume um uns herum sehen wir leider nur von unten. Wie wäre es einmal: Hinauf in die Wipfel, wo sonst die Vögel sitzen. Hoch hinaus dürfen die Kleinen am 9. Juni in unserem Waldbiergarten. Denn die Kleinen sind oft ganz mutig. Die Baumriesen im Sudhausbiergarten wollen erobert werden! Die Kletterkünstler von „Baum & Seil“, die die Bäume im Sudhaus pflegen, sorgen dafür, dass die Kleinen sicher hoch und runter kommen und die Großen unten keine Angst haben. Um den Klettertag abzurunden, können sich die Kleinen aber auch die Großen mit weiteren Spielen vergnügen, die Riesenschaukel testen oder am Lagerfeuer Stockbrot grillen. Die Sudhaus Gastronomie wird den Tag mit einer leckeren Familienküche abrunden. Kommt also ins Sudhaus und verbringt einen aufregenden, sportlichen und abwechslungsreichen Klettersonntag bei uns.