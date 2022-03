Baumsalat und Knospenbutter

Wer kennt sie nicht, die Magie der Bäume? Besonders, wenn die Bäume in den Knospen stehen, oder gerade zu treiben beginnen. Dann ist es so weit: Der Mai wird kommen! Diese Zeit im Jahr erfreut unsere Herzen besonders. Auch wir wollen uns an den schönen Bäumen erfreuen und einen grünen Salat aus Wildkräutern und Blättern zaubern. Zuvor werden wir die Kräuter kennen und bestimmen lernen.

Aber nicht nur die Bäume und Wildkräuter treiben, viele Büsche und Pflanzen stehen jetzt in den Knospen. Auch davon kann man einiges essen. Zum Salat machen wir noch einen leckeren Brotaufstrich. Für ein Maigetränk ist auch gesorgt.

Bitte mitbringen: Trinkbecher, Teller und Besteck, wettergerechte Kleidung.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Achtung: Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung über die vhs möglich. Die Plätze sind begrenzt.

Treffpunkt: Parkplatz Häckselplatz Haslach.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.