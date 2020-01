BAUPLUS Albstadt

Die Bau- und Einrichtungsfachmesse BAUPLUS in Albstadt begrüßt am 15. und 16. Februar 2020 alle Haus- und Wohnungseigentümer, Sanierer, Modernisierer sowie Heimwerker und alle, die es werden wollen! Zum 16. Mal veranstaltet Jens Güttinger e.K., Ulm, in der Zollern-Alb-Halle, Albstadt, auf 2.000 m2 diese etablierte BAUmesse. Mit Ausstellern aus der regionalen Wirtschaft bietet diese Plattform an einem Wochenende und an einem Ort viele Informationen für die Besucher. Die rund 50 kleinen und mittelständischen Betriebe zeigen zu den Themen Bauen, Sanieren, Modernisieren und Wohnen ein breites Spektrum an Produkten, Dienstleistungen und Wunschlösungen. Diese wertvollen Informationen aus erster Hand garantieren dem interessierten Publikum eine bestmögliche Entscheidungsgrundlage für ihre Vorhaben und persönlichen Kontakt zu kompetenten Anbietern.

Praxisbezogene Fachvorträge zu aktuellen Themen bereichern das Angebot. Die Experten versorgen Sie mit wichtigen Informationen und cleveren Tipps. Der Eintritt zur Messe und den Fachvorträgen ist frei! Das Parkplatzangebot ist kostenlos. Das Messecatering sorgt mit schwäbischen Spezialitäten für Ihr leibliches Wohl. Am Samstag ist die BAUPLUS von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.