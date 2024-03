Bausinger Matinee: Typisch deutsch?

In Gedenken an den Kulturwissenschaftler Prof. Hermann Bausinger und sein unermüdliches Bestreben, Bildung für alle zugänglich zu machen, veranstaltet die Stadtbibliothek Reutlingen die erste „Bausinger Matinee“. Zum Anlass wird die Neuauflage seines Buches „Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen?“ genommen. Darin beschreibt er Deutschland als ein Land der Vielfalt und bietet überraschende Einsichten in die vielen Facetten unserer Nation.

Dr. Brigitte Bausinger und Dr. Wolfgang Alber lesen Passagen aus dem Buch. Die Impulsvorträge von Prof. Reinhard Johler (Universität Tübingen) und Prof. Baldur Veit (Hochschule Reutlingen) bieten eine aktuelle Weiterführung der Ideen und Thesen Bausingers rund um deutsche Identität im Wandel.

Mit dem Poetry-Slammer Richard König wird das Feld künstlerisch erweitert.

Moderation: Prof. Thomas Thiemeyer

Begrüßung: Anke Bächtiger, Kulturamtsleiterin

Im Anschluss Empfang.

Eintritt: 12 Euro / ermäßigt 8 Euro

Hier geht es zum Vorverkauf/Anmeldung.

oder Telefon: 07121 303-2847