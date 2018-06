Eine öffentliche Führung durch die Ausstellung „Baut Brücken statt Mauern“-Malerei von George Finley, Sammlung Würth und Leihgaben finden am 13. Juli um 16.00 Uhr und am 30. September um 11.00 Uhr in der Hirschwirtscheuer in Künzelsau statt.

Um Anmeldung unter museum@wuerth.com wird gebeten.