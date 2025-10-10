Bayerische Klimawoche 2025

Die Klimawoche der Bayerischen Klima-Allianz findet heuer vom 10.10 - 19.10.2025 statt. Ziel ist es mit vielfältigen Aktionen in ganz Bayern die Aufmerksamkeit auf Themen rund um Klima, Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimabildung zu lenken.

Ob Tage der offenen Türe, Exkursionen in die Natur, interessante Vorträge, informative Ausstellungen, Energieberatungen, Workshops oder vieles mehr – die Klimawoche bietet unterschiedlichen Institutionen und Organisationen die Möglichkeit mit eigenen Events rund ums Klima mitzumachen.

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz bietet als Initiator der Klimawoche für alle Veranstalter ein Kommunikationspaket sowie einen Veranstaltungskalender (Anmeldung von Veranstaltungen) an.

Die bayerischen Klimastreifen bilden mit dem Hashtag #ShowYourStripes das verbindende Element zwischen allen Aktionen. Sie machen die Erwärmung in Bayern leicht verständlich sicht- und begreifbar und verdeutlichen damit wie drängend das gemeinsame Handeln aller Akteure im Klimaschutz ist.

Die gemeinsamen Hashtags #klimabayern und #ShowYourStripes verbinden alle Aktionen auch in den Sozialen Medien. Zusätzlich können sie genutzt werden, um sich auch im privaten Bereich zu Themen rund ums Klima zu vernetzen. Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit. Klimaschutz beginnt vor Ort – dort, wo Sie zu Hause sind. Jeder einzelne Beitrag zählt.