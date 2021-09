Bayerisches Junior Ballett München

Nach seinen gefeierten Gastspielen 2013 und 2018 kehrt das Bayerische Junior Ballett München mit dem neuen Programm „Temperament auf 32 Beinen“ nach Fellbach zurück. 2010 als erste Junior Company in Deutschland gegründet, umfasst das Ensemble 16 aufstrebende Tanztalente aus aller Welt, die nach Abschluss der Ausbildung jeweils zwei Jahre lang intensiv auf ihre professionelle Karriere vorbereitet werden. Mit ihrem jugendlichen Schwung und ihrem hohen technischen Niveau hat die Company bereits in zahlreichen europäischen Ländern sowie in Israel und Hongkong das Publikum begeistert. Der Abend spannt einen weiten Bogen zwischen Klassik und Moderne und vereint fünf ganz unterschiedliche Choreografien von George Balanchine, Eric Gauthier u. a.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058, sowie bei easyticket, Telefon 0711 255 55 55, www.easyticket.de.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Um ausreichende Abstände im Publikum gewährleisten zu können, wird nur eine deutlich reduzierte Zahl an Plätzen angeboten. Es wird daher empfohlen, sich frühzeitig Karten zu sichern.

Mit Pausenbewirtung. Vorbestellung unter pausenbewirtung.de.