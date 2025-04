Bayerisches Junior Ballett München

Tanzfreund*innen dürfen sich freuen: Nach mehreren umjubelten Gastspielen in Fellbach macht das Bayerische Junior Ballett München erneut in der Schwabenlandhalle Station. Die hochkarätigen Tanztalente präsentieren ein abwechslungsreiches Programm mit Choreografien von John Neumeier, Eric Gauthier, Jiří Kylián und Marco Goecke. Das Ensemble entstand 2010 als erste Junior Company in Deutschland und hat sich seither weit über die Grenzen Bayerns hinaus in die Herzen des Publikums getanzt.