Authentisch und einzigartig, wie keine andere deutsche Zydeco Band, präsentieren die Bayou Alligators Zydeco, Blues und Roots-Music aus den Sümpfen Louisianas.

Seit nunmehr 30 Jahren gehören ehrliche Spielfreude, instrumentale Versiertheit verbunden mit Improvisationskunst und eine garantiert mitreißende Bühnenshow zu den Markenzeichen der Band. Mit dem unverwechselbaren Zydeco-Groove und einem gehörigen Schuss Rhythm & Blues wird ein Teppich unwiderstehlicher Tanz-Grooves ausgebreitet. Im musikalischen Vordergrund stehen dabei das für diese Musik charakteristische Cajun-Accordion und das typische Rubboard, getragen und abgerundet von einem fundierten Bass-Groove und markanten Blues-Gitarrensounds. Feurig wie ein Topf Jambalaya, unaufhaltsam wie ein Mississippi-Dampfer uns bluesgetränkt – wie aus den Sümpfen Louisianas. Das garantiert, dass jedes Konzert der Bayou Alligators, ein stilistisch reicher Mix aus Eigenkompositionen und Klassikern, schnell zu einer musikalischen Reise in den Süden Louisianas wird. Heiß und schweißtreibend!