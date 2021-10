PLEIL, 1 Mann mit seiner Stromgitarre aus Rhein Main. Singt (existentialistische) deutsche Texte über den Wahnsinn und die Welt in der wir leben. Schwer beeinflußt vom amerikanischen Indie- und Collegerock der neunziger Jahre (im Schallplattenschrank: Lemonheads, Sebadoh, Buffalo Tom) und britischen Postpunk (im Schallplattenregal: Joy Division, The Cure, New Order). Album-Debüt 2020 mit "Die Spur des Kalenders", nachgelegt im März 2021 mit einer limitieren Vinyl-Single "Liebe Grüße/Jazz ist keine Option". Pleil stellt beides im Gleis 1 live vor.